Veranstaltungsreigen in der Haller Altstadt in den kommenden Tagen

Zu Besuch in der „Klangstadt“: die „nouWell cousines“.

Hall – In den kommenden Tagen jagt in der Haller Altstadt eine Veranstaltung die nächste: So ziehen morgen wieder – wie jeden Donnerstag von 18 bis 20.30 Uhr – jeweils zwei Musik-Acts durch fünf Haller Gastgärten, diesmal der Tiroler Multiinstrumentalist Stephan Mader und das Arian Kindl Swing Trio.