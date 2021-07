Brandgefährliche Batterien: Elektro-Mofa ging in Flammen auf

Wiesing, Innsbruck – Es war ein herausfordernder Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr von Wiesing. Am Dienstag geriet kurz nach 17.30 Uhr ein Elektro-Mofa in Brand. Der 69 Jahre alte Besitzer hatte es kurz zuvor bei einer Garage abgestellt. „Das Löschen an sich war nicht das Problem“, sagt Walter Theuretzbacher, Kommandant der örtlichen Feuerwehr. „Aber die fünf Akkus aus dem Fahrgestell zu bekommen war schwierig. Zuerst mussten sie gekühlt werden. Durch die Flammen war alles miteinander verschmolzen. Wir haben mehrere Batterien mit der Flex herausgeschnitten, sie dann in ein Wasserbad gelegt. Es ist unglaublich, was da für eine Hitze entsteht. Zum Glück ist nichts explodiert.“ Zwar konnte ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Gebäude verhindert werden, der Schaden ist dennoch enorm. Verletzt wurde niemand.