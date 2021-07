Trinkbrunnen, Rastmöglichkeiten, Bänke: Iseltrail wird weiter aufgewertet

Lienz – Der Osttiroler Weitwanderweg entlang der Isel ist eine Erfolgsgeschichte. In fünf Tagesetappen führt der Weg den unberührten Gletscherfluss hinauf, von der Mündung in Lienz bis zum Ursprung am Umbalkees in Prägraten. Davon überzeugte sich auch Umweltministerin Leonore Gewessler bei einem Lokalaugenschein.