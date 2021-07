Todesopfer nach Absturz von Doppeldecker in der Schweiz

Bern – In der Schweiz hat am Dienstagabend der Absturz eines Doppeldeckers ein Todesopfer gefordert. Der Unfall ereignete sich um etwa 20.30 Uhr auf einem Feld am Ortsrand von Subingen im Kanton Solothurn. An Bord des Flugzeugs befand sich auch noch eine zweite Person. Nach der Bergung aus dem Wrack wurde sie mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Laut einem Augenzeugen trudelte der Doppeldecker spiralförmig zu Boden. Eine Untersuchung zur Absturzursache läuft.