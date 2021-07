Medizin-Aufnahmetest: 4000 Kandidaten kämpfen in Innsbruck um 400 Plätze

Auch heuer wollen wieder knapp 4000 Bewerber einen der 400 Plätze auf der MedUni-Innsbruck ergattern. © Thomas Böhm

Wien – 17.823 Personen haben sich für den heute stattfindenden Aufnahmetest für das Medizinstudium angemeldet. An den Medizinuniversitäten Wien, Graz und Innsbruck sowie an der Uni Linz sind insgesamt 1740 Studienplätze zu vergeben. Wie im Vorjahr gelten strenge Coronaregeln: Am rund achtstündigen Test teilnehmen dürfen heuer nur geimpfte, genesene oder getestete Personen, außer am eigenen Sitzplatz ist überall eine FFP2-Maske zu tragen.

In der Humanmedizin gehen mindestens 95 Prozent der Studienplätze an allen Unis an Kandidaten aus der EU und mindestens 75 Prozent an Studienwerber mit österreichischem Maturazeugnis. In der Zahnmedizin gibt es diese Quotenregelung nicht: Die Plätze werden unabhängig von der Nationalität an die Bewerber mit dem besten Testergebnis vergeben. Die Ergebnisse der Tests sollen Mitte August vorliegen.

Teilnehmer in Innsbruck müssen wegen Impfstraße ausweichen

Fast 4000 Bewerber, exakt 3951 Personen, wollen im kommenden Herbstsemester in Innsbruck mit dem Medizinstudium beginnen. 3620 haben sich in Innsbruck für den Aufnahmetest für Humanmedizin und 331 für Zahnmedizin angemeldet. Das Angebot ist viel geringer als die Nachfrage: An der Medizinischen Universität Innsbruck werden heuer 360 Studienplätze für Humanmedizin und 40 für Zahnmedizin an Studienanfänger vergeben. Im Vorjahr hatten sich 4009 Personen für das Verfahren angemeldet.

In Innsbruck können die Teilnehmer heuer aber nicht wie gewohnt in der Messehalle ihre Prüfung abhalten. Weil die dortige Impfstraße nur schwer zu verlegen gewesen wäre, müssen die Anwärter für den Test auf fünf andere Standorte aufgeteilt werden. Unter anderem weicht man in die Olympiahalle aus, die Teststraße dort wird verlegt. „Bei Teststraßen geht das relativ leicht, zudem gibt es in Innsbruck mittlerweile sehr viele Angebote“, so Bürgermeister Georg Willi. (TT/APA)