Mehrere Wölfe in den Bezirken Lienz und Landeck nachgewiesen

Lienz, Landeck – In den Bezirken Lienz und Landeck sind mehrere Wölfe aus der italienischen Population genetisch nachgewiesen worden, wie das Land am Mittwoch mitteilte. Um welche Individuen es sich handelt, ist noch unklar und soll durch eine Genotypisierung geklärt werden. Die untersuchten Proben wurden bei gerissenen Schafen in St. Anton und Matrei in Osttirol sowie bei einer verletzten Ziege in Assling genommen.