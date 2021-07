Zirl – In eine versperrte Wohnung in Zirl wurde in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen, berichtet die Polizei. Der oder die Täter verwüsteten die Wohnung und machten sich mit Bargeld im hohen vierstelligen Bereich aus dem Staub. Nach Abschluss der Erhebungen wird Anzeige an die Staatsanwaltschaft erstattet. (TT.com)