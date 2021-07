Mahnende Worte zum Start der Bregenzer Festspiele

Ohne Namen zu nennen, spielte der Bundespräsident damit auf die erst nach Exekutionsandrohung erfolgte Aktenlieferung des Finanzministeriums an den Ibiza-U-Ausschuss an. Aber nicht nur der respektlose Umgang mit Institutionen der Republik mache ihm Sorgen, so Van der Bellen mit Blick auf die Klimakrise, „in die wir immer mehr hineinrutschen“. Es sei „Menschenpflicht, unser Haus in Ordnung zu übergeben“, so der Bundespräsident, der in seiner Ansprache auch die Mehrbelastung von Frauen in der Pandemie zum Thema machte.