Einsatz im Naturpark Ötztal: Der „Steineflüsterer“ pflegt Trockenmauern

Umhausen – Sie zählen zum Landschaftsbild Tirols: Trockensteinmauern. Ohne Mörtel, Kleber oder Beton können sie mit ein wenig Pflege Jahrhunderte überdauern. Leider ist das Wissen um die Errichtung und den Erhalt dieser von Hand geschlichteten Bauwerke weitgehend verloren gegangen. Nicht so bei Franz Brunner. Er ist gelernter Steinbildhauer, arbeitet in erster Linie für das Bundesdenkmalamt und saniert das ganze Jahr über Mauern. Immer wieder gibt der Experte in Workshops sein Wissen über historisches Mauerwerk gerne weiter. Diesen Samstag und Sonntag ist Brunner auf Einladung des Naturparks Ötztal in Niederthai unterwegs. Hier kann man ihm über die Schulter schauen, wie Trockensteinmauern zu neuem Leben erweckt werden. „Inmitten der Kulturlandschaft sind diese Steinschlichtungen ein perfekter Lebensraum für Pflanzen wie die Hauswurz oder für Insekten und Kleinsäugetiere“, zeigt GF Thomas Schmarda vom Naturpark Ötztal auf. Durch ihre Funktion als Wärmespeicher begründen Trockensteinmauern eigenständige Biotope mit erstaunlicher Artenvielfalt.