Aufnahmetest der Med-Uni mit strengen Regeln, Impf-Appell an Studierende

So speziell auch heuer wieder das Aufnahmeverfahren ablief, so normal wünscht sich Vizerektor Peter Loidl dafür den Auftakt des Wintersemesters im Herbst: „Wir müssen alles daransetzen, dass so viel Normalbetrieb in Präsenz stattfinden kann wie möglich.“ Er appelliert daher an die Medizinstudierenden, sich unbedingt impfen zu lassen. Für den Herbst plane man daher diesbezüglich niederschwellige Angebote für die Studierenden. Den Medizinern von morgen die Vorlesungen in Präsenz nur dann zu ermöglichen, wenn diese geimpft sind, sei rechtlich nicht möglich. „Ich persönlich wäre da für eine schärfere Gangart und befürworte die Impfpflicht im Gesundheitsbereich“, macht Loidl klar. Er erwarte daher für den Herbst eine Durchimpfungsrate unter den Innsbrucker Medizinstudierenden von rund 95 Prozent. „Dann ist auch aus epidemiologischer Sicht nichts gegen Präsenzlehre einzuwenden.“