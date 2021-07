Streit nach Kritik der Parteijugend: Innsbrucks Rote sind sich nicht grün

Innsbruck – Die Lagerkämpfe in der Innsbrucker SPÖ verschärfen sich weiter. In einem internen Schreiben an den SPÖ-Parteivorstand üben nun die roten Jugendorganisationen (AKS Tirol, Junge Generation Innsbruck, Sozialistische Jugend Tirol, VSStÖ Innsbruck) harsche Kritik an den – nicht direkt genannten – Gemeinderäten Helmut Buchacher und Irene Heisz.