Schwammerlsucher in Wildschönau tödlich verunglückt

Wildschönau – Ein 46-Jähriger ist beim Schwammerlsuchen in der Wildschönau ums Leben gekommen. Laut ersten Informationen der Polizei wurde der Ungar am Mittwochabend als abgängig gemeldet, nachdem der Kontakt zu ihm abgebrochen war. Bei einer Suchaktion am Donnerstagvormittag wurde schließlich der Leichnam des Mannes gefunden. Wie es zu dem Unglück kam, ist noch unklar. (TT.com)