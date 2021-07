Angststörung Mutismus: Ein stummer Schrei nach Hilfe

Unsere Tochter ist fünf Jahre alt, sie war schon immer ein eher schüchternes Kind. Seit drei Jahren geht sie in den Kindergarten. Im ersten Kindergartenjahr mussten wir sie wieder abmelden, weil sie viel weinte und häufig krank war. Ein Jahr später starteten wir in einem anderen Kindergarten. Sie gewöhnte sich besser daran, aber sie kaute Nägel, drehte Haare und weinte häufig.

Solche bewegenden Schicksalsberichte, wie jener einer Familie aus Südtirol, erreichen Irmgard und Hans Emmerling wöchentlich. Das deutsche Ehepaar führt seit 25 Jahren in Starnberg ein Mutismus-Beratungszentrum. Die Therapeuten arbeiten mit Kindern, die Angst davor haben, außerhalb der Familie zu kommunizieren. Viele der Familien haben bereits eine Odyssee hinter sich, wurden mit den Worten „Das Kind ist nur extrem schüchtern, das wird sich legen“ besänftigt oder zu Logo- oder Ergotherapeuten geschickt. „Doch das ist nicht der richtige Weg“, sagt Irmgard Emmerling. Betroffene Kinder leiden nicht an einer Sprach- oder Sprechstörung, es handelt sich um eine eigenständige Angststörung.

Noch immer herrsche sehr viel Unwissen über selektiven Mutismus, der sich in unterschiedlichen Facetten zeigen kann. So kann Sozialangst das Störbild verstärken, sagt Emmerling und nennt ein Beispiel: Ein Kind mit Sozialphobie würde nur ungern zu einem Kindergeburtstag gehen, es würde sich an die Eltern klammern. Ein Kind ohne Sozialangst würde gerne hingehen, würde aber dort nichts sagen. Sprechen Kinder auch daheim nichts, so bezeichnet man dies wiederum als Totalmutismus.