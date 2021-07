Generali Open in Kitzbühel: Lieber eine Gams statt fünf Ringe

Kitzbühel – Die Aufbauarbeiten neigen sich dem Ende zu, Kitzbühel ist bereit: Norwegens Tennis-Jungstar Casper Ruud, der heute im Gstaad-Achtelfinale gegen Dennis Novak spielt, wird ebenso in der Gamsstadt erwartet wie der gestern in der Schweiz ausgeschiedene Spanier Roberto Bautista Agut. Im Schatten der Olympischen Spiele in Tokio, die erstmals nach Atlanta (USA) 1996 zeitgleich mit Kitzbühels Tennis-Turnier stattfinden, sollen aber nicht nur die Top-Spieler für Glanzlichter sorgen, sondern auch die Lokalmatadore.

Casper Ruud: Der 22-jährige Skandinavier ist nicht wegen seines ATP-Rankings (Nummer 14 der Welt) der meistbeachtete Spieler bei den Generali Open, die am Samstag mit der Qualifikation beginnen. Denn Ruud ist in bestechender Form: Zwei seiner drei ATP-Titel holte er heuer – im Mai in Genf (SUI) und in der Vorwoche in Baastad (SWE). Heute bekommt es der Sandplatz-Liebhaber in Gstaad mit dem Niederösterreicher Novak zu tun. Olympia selbst hatte Ruud schon im Juni eine Absage erteilt („Ich bin noch jung und glaube und hoffe, dass ich noch an weiteren Olympischen Spielen teilnehmen kann“) – in Kitzbühel schaffte es Ruud 2019 ins Halbfinale.