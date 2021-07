Jihadisten-Prozess in Graz: Strafen für alle Angeklagten erhöht

In Wien stand am Mittwoch ein Prozess gegen einen mutmaßlichen IS-Unterstützer statt. Am Donnerstag folgte einer in Graz.

Der Prozess begann am 8. November 2019. Zunächst waren 13 Personen angeklagt, elf erschienen zur Verhandlung. Alle standen irgendwie mit dem Grazer Glaubensverein Taqwa in Verbindung. Die schwersten Vorwürfe galten einem 45-jährigen Prediger, der starken Einfluss auf die Moschee genommen haben soll. Ihm und anderen wurde angelastet, mehrere Personen animiert zu haben, nach Syrien zu gehen und sich der Terrororganisation IS (Daesh) anzuschließen. 2014 zogen insgesamt 38 Personen nach Syrien. Die Spur der ersten "Auswanderer" hat sich verloren, es ist nicht bekannt, ob diese Familien noch leben. Die zweite Partie kehrte nach wenigen Monaten wieder zurück und wurde teilweise in Österreich verurteilt.

Vier der elf Angeklagten wurden schließlich am 12. März 2020 verurteilt, in sieben Fällen erfolgte ein Freispruch. Dieser ist ebenso bereits rechtskräftig wie die Verurteilung in Bezug auf terroristische Vereinigung und kriminelle Organisation. Der Staatsanwalt betonte während der langen Verhandlung immer wieder, dass der Taqwa-Verein nichts anderes getan habe, als "die Ideologie des IS in Graz zu leben". Daher vertrat er die Überzeugung "Wir müssen die Entschlossenheit haben, Gesetze anzuwenden". Man müsse "das Übel an der Wurzel fassen" und sei nicht "verpflichtet zu warten, bis das Fundament der Republik wackelt".