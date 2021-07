Bund und Länder kreisen noch um Reiserückkehrer

Wien – Bund und Länder haben wie schon in der Vorwoche, so auch gestern die aktuelle Corona-Situation mit Gesundheitsexperten beleuchtet. Am Donnerstag traten bekanntlich weitere Lockerungen u. a. bei der Maskenpflicht mit Ausnahme von Wien in Kraft. Zugleich gibt es Verschärfungen in der Nachtgastronomie.