Kufsteiner Fischergries wird am Samstag zum TT-Café

Frühstück, Musik und spannende Interviews: Das TT-Café gastiert am Samstag wieder von 9 bis 12 Uhr am Fischergries in Kufstein.

Kufstein – Ein feines Frühstück und spannende Einblicke in das Leben im Bezirk gibt es am Samstag, 24. Juli, in Kufstein. Zwischen 9 und 12 Uhr macht das TT-Café nach der Corona-bedingten Pause im Vorjahr heuer wieder Halt am Fischergries.