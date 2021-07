Leitartikel zur Koalitionskrise: Alter Gegensatz, neu entfacht

In Deutschland herrscht Wahlkampf. Die Hochwasserkatastrophe hat den Kampf für Klimaschutz ins Zentrum der politischen Auseinandersetzung gerückt. Dort, in Deutschland, wollen die Grünen Teil der Regierung werden.

Hierzulande regieren die Grünen mit der konservativen ÖVP. Auch hier spielt das Klima verrückt. Wenn auch nicht so sichtbar wie zuletzt in Deutschland. Doch reicht das schon aus, dass der Klimaschutz, dass das Setzen von politischen Maßnahmen zum Erreichen der viel beschworenen Klimaneutralität zu einem Disput in der Koalition führt?