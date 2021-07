Blitz, Donner, Regen: Gewittrige Aussichten für das Wochenende in Tirol

Innsbruck – Mit den ruhigen Sommertagen ist es bald wieder vorbei: Am Wochenende stellt sich erneut das Wetter um. Es wird schwül, warm und damit auch sehr gewittrig. Besonders von Vorarlberg über die Obersteiermark bis nach Oberösterreich sind in den nächsten Tagen kräftige Gewitter zu erwarten, prognostizieren die Experten der Österreichischen Unwetterzentrale. Ab Sonntag sind diese auch in Niederösterreich und Wien möglich.

Wolkig mit Sonnenlücken startet der Samstag in Tirol, doch der Vormittag bleibt noch trocken. Ab Mittag bilden sich ausgehend von Vorarlberg erste Schauer und Gewitter, die sich bis zum Abend dann entlang der Nordalpen bis nach Oberösterreich ausbreiten. Punktuell können diese auch wieder kräftiger mit Hagel ausfallen. Bevor es mit dem Regen abkühlt, klettern die Temperaturen in Tirol noch einmal auf bis zu 31 Grad.

Leicht föhnig und schwülwarm wird es am Sonntag in Tirol. Wieder wechseln sich vormittags Sonne und Wolken ab, Schauer und Gewitter gibt es nur vereinzelt. Am Nachmittag entstehen dann – wie in weiten Teilen Österreichs – Schauer und kräftige Gewitter. Besonders von Salzburg bis ins Mostviertel zeichnen sich schwere Gewitter ab.