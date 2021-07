Kletterer (46) in Martinswand von herabstürzendem Steinbrocken getroffen

Zirl – Am Freitagnachmittag, gegen 14.27 Uhr, wurde in der Martinswand ein 46-jähriger Kletterer von einem herabstürzenden Stein getroffen und verletzt.

Der Mann hielt sich mit seinem Kletterpartner im AV-Klettergarten in der Martinswand in Zirl auf, als sich unerwartet ein Stein in 20 Meter Höhe löste. Der Belgier versuchte dem Stein auszuweichen, wurde dennoch vom Brocken an der Hüfte getroffen.