2:1-Erfolg gegen Hall: Pranter bleibt die Schwazer Lebensversicherung

Innsbruck – Mit dem Elan des vor Kurzem erst errungenen Cuptitels wollte der SC Schwaz einen Saisonstart nach Maß gegen das im Vorjahr gebeutelte Kellerkind Hall feiern. Eine gmahte Wiesn, wie es am Papier aussah, war das Aufeinandertreffen in der Schwazer Silberstadtarena für die Hausherren aber nicht, denn die Löwen stemmten sich bis zur 54. Minute erfolgreich gegen einen Verlusttreffer.

Eine Liga tiefer – in der Hypo Tirol Liga – übernachtete der SC Kundl als erster Tabellenführer, der gestern 3:1 in Volders siegte. „Wir haben uns in der Vergangenheit in Volders immer schwergetan, dementsprechend glücklich sind wir über die drei Punkte“, war Kundl-Coach Roger Kühmaier zufrieden. Er gab heuer wieder eine Platzierung in den „Top drei bis Top fünf“ als Zielvorgabe aus.