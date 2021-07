BMW 530d: Traumdiesel für die Reise ins Glück

Innsbruck – Die Fünfer-Reihe gilt für viele Markenliebhaber noch immer als das Kernmodell der Marke BMW. Da viele Oberklasse-Fahrer in ihrem Fahrzeug gerne auch längere Strecken zurücklegen, gilt der Dreiliter-Sechszylinderdiesel seit Langem als Traumkonfiguration für das Modell. Sorgt doch hier das derzeit wohl beste Sechszylinderaggregat am Markt in Zusammenhang mit einer fulminanten Achtgangautomatik für sportwagenhafte Fahrleistungen bei Kompaktwagenverbrauch sowie Reichweiten im höchsten dreistelligen Kilometerbereich.

Im Wettbewerb der Antriebsarten hat BMW dieses Konzept nochmals nachgeschärft. Neben der Überarbeitung der – übrigens komplett in Österreich gefertigten – Fünfer-Limousine, wurde der Sechszylinder-Biturbo mit einem 48-Volt-Startergenerator kombiniert, der den Diesel bei Bedarf mit einer Zusatzleistung von 11 PS unterstützt. Der ohnehin bärenstarke Diesel erscheint dadurch noch kräftiger. Das Fahren gleicht einem turbinenhaften Schub ohne Anfahrschwäche oder Leistungsabbruch. Einzigartig in seiner Klasse. Ab 65.600 Euro steigt man in die ewige Freude am Fahren ein. (fell)