Zirkus Roncalli in Wattens: „Unser Programm ist wie Poesie“

Wattens – In der Manege hat Lili Paul-Roncalli bereits als Kind mit ihrem biegsamen Körper verblüfft. Im vergangenen Jahr bewies sie als großartige TV-Tänzerin, Designerin und Model großes Talent. Ihrem derzeitigen Freund, Tennis-Ass Dominic Thiem, mit dem sie zuletzt beim Formel-1-GP in Spielberg gesehen wurde, macht die 23-Jährige zumindest in Sachen Medienpräsenz Konkurrenz.