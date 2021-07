Natura 2000: Bescheid fehlt in Gnadenwald, aber Bagger sollten starten

Innsbruck – Die Widmung von Bauland im Natura-2000-Gebiet Karwendel löst heftige Diskussionen in Tirol aus. Die Bezirkshauptmannschaft Innsbruck hat kürzlich die naturschutzrechtliche Bewilligung für die Errichtung eines Einfamilienhauses in diesem Bereich erteilt, der Landesumweltanwalt legte dagegen Beschwerde ein. Am Freitag gingen die Wogen hoch, zahlreiche Gemeindebürger waren darüber verärgert. Auch deshalb, weil die Gemeinde bereits für Montag die Erschließung angekündigt hat. Ein Abwasserkanal und Wasserleitungen müssen errichtet werden.