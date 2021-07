Škoda Enyaq: Ein Kraftwerk aus Tschechien

Spannende Formensprache, nicht so spannende Außenlackierung: der rein elektrisch fahrende Škoda Enyaq.

Telfes – Zunächst waren wir zugegebenermaßen skeptisch: Das Versprechen, ein elektrisch angetriebenes Sport Utility Vehicle mehr als 500 Kilometer an einem Stück fahren zu können, erschien uns angesichts des hohen Karosserieaufbaus und des hohen Gewichts (mehr als zwei Tonnen) trotz eines 77-kWh-Lithium-Ionen-Akkus zu optimistisch. In der Tat, der voll geladene Akku zeigte während der Testphase etwas mehr als 430 Kilometer an –ob er wenigstens die halten konnte bei anspruchsvoller Topographie, die Tirol bietet?