Golf Variant: Der Richtige für SUV-Genervte

Thaur – Was der Golf als fünftürige Schräghecklimousine kann, kann das Variant-Derivat auch: sich mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis ebenso in Stellung bringen wie mit kostspieligen Versionen dank üppiger Sonderausstattung. So sollte es niemanden verwundern, dass der Golf Variant VIII als Testwagen nicht weniger als 46.649,20 Euro wert ist – das Einstiegsmodell legt dafür schon mit 22.590 Euro los. Allerdings gibt es dann den Dreizylinder-Turbobenziner mit 110 PS als Basis, dazu ein Schaltgetriebe und das Basis-Equipment.