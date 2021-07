Münster siegt auch in der Tirol Liga weiter

Innsbruck – Wenn jemand im Tiroler Unterhaus Erfahrung in Sachen Aufstieg hat, dann Münster: In den letzten fünf Jahren gelangen den Unterländern gleich vier Aufstiege. Nun ist das Team von Johannes Rieser in der Hypo Tirol Liga angekommen – und im ersten Spiel gab es mit einem 4:1 gegen Mitaufsteiger Prutz/Serfaus gleich einmal den ersten Sieg.