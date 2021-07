Zwölfjähriges Mädchen in Ebensee von einer Schlange gebissen

Linz – Ein zwölfjähriges Mädchen ist am Samstag bei einer Bergwanderung in Oberösterreich von einer Schlange gebissen worden. Der Vorfall ereignete sich, als eine deutsche Urlauberfamilie in der Gemeinde Ebensee am Traunsee im Höllengebirge über einen markierten Wanderweg vom Feuerkogel Richtung Rieder Hütte wanderte. Auf dem Rückweg sah die zwölfjährige Tochter der Familie eine rund 30 cm lange rot-braune Schlange mit schwarzem Muster auf dem Rücken auf dem Weg liegen.