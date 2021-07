Vasen sind mehr als Deko: Den Sommer ins Haus bitten

Innsbruck – Wem ist es nicht schon passiert, dass man einen Blumenstrauß geschenkt bekommt und partout keine passende Vase dafür hat. Im besten Fall deshalb, weil man gerade alles an vorhandenen Gefäßen befüllt rumstehen hat.

Im Moment ist wieder einmal die Vasenzeit ausgebrochen (okay, für Blumenliebhaber gilt das 365 Tage im Jahr ), denn bei jedem Spaziergang findet sich ein schöner Strauß und manchmal eben nur eine Solitärpflanze, die sich aber auch prächtig macht, wenn sie in der passenden Vase steht.

Der Sommer bietet nun seine ganze Pracht auf und man ist gewillt, sich einen guten Teil davon ins Haus zu holen. Dazu braucht man die passenden Gefäße. Manchmal reicht ein simples Wasserglas oder der tönerne Senftopf, von dem man sich nie wirklich trennen konnte, weil er einen an die Urlaube in der Provence erinnert. Es ist aber auch unschlagbar schön, wenn man die Blüten, Blätter und Zweige in edle Vasen steckt.