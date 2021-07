Kussbild gepostet: Jennifer Lopez feierte 52. Geburtstag mit Ben Affleck

Los Angeles – Ein deutliches Signal für die Neuauflage von „Bennifer" – über die seit längerem spekuliert wird – hat Latina-Star Jennifer Lopez an ihrem 52. Geburtstag gegeben. In Fotos und Videos auf Instagram und Twitter posierte die Sängerin auf einer Yacht mit Bikini und Hut. In einem Schnappschuss zeigt sich Lopez in den Armen von Oscar-Preisträger Ben Affleck samt innigem Kuss. Das Posting am Samstag versah der Star mit der Zahl 52 und einem roten Herz-Emoji.