Mann griff in Innsbruck seine Mutter an und drohte sie umzubringen

Innsbruck – Gegen 4 Uhr früh ging am Sonntag ein Notruf bei der Polizei ein: Ein Mann drohte, er werde seine Mutter umbringen. Dazu gab er auch eine Adresse in Innsbruck an. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der 26-Jährige seine Mutter dort bedroht, am Körper verletzt und gewürgt haben. Als er sie mit zwei Messern verfolgte, konnte die 48-Jährige ins Schlafzimmer flüchten.