Fairtrade-Region in Schwaz und Jenbach startet durch

In Tirols erster Fairtrade-Region der Gemeinden Schwaz und Jenbach will man auf faire Produktion und Nachhaltigkeit setzen.

Vor Kurzem kamen die Vertreter der beiden Gemeinden wieder zusammen. Dabei wurden Ideen und mögliche Kooperationsbereiche besprochen. „Wie wir Steuergeld investieren, hat Auswirkungen auf soziale Standards in anderen Ländern. Daher ist es besonders wichtig, bei der öffentlichen Beschaffung nicht immer nach dem Billigstbieterprinzip zu gehen. Nachhaltige faire Beschaffung kann in vielen Bereichen umgesetzt werden“, sagt Sonja Gamper vom Klimabündnis. Für Jenbachs Bürgermeister Dietmar Wallner ist es im ersten Schritt ein wichtiges Zeichen, bald zur Fairtrade-Gemeinde ausgezeichnet zu werden. Weiters will man mit kleinen Aktionen vor allem auch Anregungen für alle in der Gemeinde schaffen. „Natürlich war und ist Corona eine große Belastung fürs Gemeindebudget. Aber wir werden dennoch kleine Projektschritte machen können. Und auch das kann viel bewirken und Bewusstsein dafür schaffen“, sagt GR Reinhard Macht.