Elektronik-Handel erwartet kräftige Preissteigerungen

Innsbruck – Die Corona-Krise hat aus wirtschaftlicher Sicht vor allem eines gezeigt: die Abhängigkeit der europäischen Wirtschaft von Asien. Die an sich erfreulich rasche Erholung in allen Bereichen wird derzeit von zum Teil extrem langen Lieferzeiten und deutlich höheren Frachtraten getrübt. Von diesen Problemen betroffen ist naturgemäß auch der Elektro- und Elektronikhändler Media Markt.

„Für uns ist es derzeit kaum möglich zu planen“, erklärt Gerhard Moser, Geschäftsführer von Media Markt Innsbruck. Lieferprobleme gebe es vor allem bei Notebooks, Druckern, aber auch im Ersatzteilbereich. Das gilt aber auch für Waschmaschinen, wo es schon zu Engpässen kommt. „Noch ist die Auswahl gut, doch wenn man ein spezielles Modell will, kann es sein, dass es das – auch über Monate – nicht gibt“, so Moser. Besonders schwierig sei die Situation bei Smartphones, wo das Unternehmen gerade einmal 75 % der georderten Ware auch bekomme. Ein Grund für die Lieferengpässe sei sicher gewesen, dass die Hersteller von der extrem hohen Nachfrage während des letzten langen Lockdowns überrascht wurden. „Wir hatten Steigerungen von bis zu 40 Prozent“, erläutert Moser. Viele Menschen hätten während dieser Zeit realisiert, wie ungenügend ihre digitale Ausstattung eigentlich ist, und hätten massiv aufgerüstet. „Und hier ist der Plafond noch lange nicht erreicht“, meint Moser.

Wie lange die Lieferprobleme dauern, wagt er nicht zu prognostizieren. „Wir starten mit Ende des Jahres mit neuen Zentrallagern, um uns in Zukunft eine gewisse Unabhängigkeit zu verschaffen“, erklärt Moser. Das kann man durchaus als Paradigmenwechsel bezeichnen, waren große Lager doch bisher ein absolutes „No-Go“. Eine weitere Änderung deutet sich bei der Preispolitik der Unternehmen an. Die Zeit, in der Elektrotechnik und Elektronik immer billiger wurden oder sich zumindest nicht verteuert haben, sei vorbei. Moser rechnet im Herbst mit Preissteigerungen von zehn bis 20 %. „Ich rate Kunden, die sich Anschaffungen überlegen, jetzt zu kaufen, denn billiger wird es sicher nicht mehr“, betont Moser. Sein Unternehmen sieht er derzeit gut aufgestellt. Die bestehenden Lager seien gut gefüllt. Und zum anderen habe Media Markt mit seinen Reperaturwerkstätten und einer soliden Ausstattung an Ersatzteilen einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz.