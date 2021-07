Festspiele Erl: Der Schwan musste zuhause bleiben

Erl – Richard Wagner liebte das Mystische und Rätselhafte. Auch in seiner Oper „Lohengrin“, mit der er zugleich die Tore in neue musikalische Sphären aufstieß. Lohengrin steht nicht nur für eine alte Sagengestalt, sondern für den Kampf des Alten gegen das Neue. Das Streben nach der bedingungslosen glaubenden Liebe, die nicht hinterfragt. Nur die Hauptfigur Elsa von Brabant kann sich nicht an das Frageverbot ihres Retters Lohengrin halten, nachdem sie von Ortrud und Friedrich von Telramund dazu aufgewiegelt wird. Letztlich verliert dadurch Elsa ihr Glück. Also viel Platz für Symbolik und Rätselhaftes und Katharina Thoma verpackt das auch in ihrer Inszenierung bei den Erler Festspielen auf der Bühne des Passionsspielhauses.