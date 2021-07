Erste Frau als Leiterin von Rotkreuz-Bezirksstelle

Telfs, Rietz – Erstmals steht in Tirol eine Frau an der Spitze einer Rotkreuz-Bezirksstelle: Sylvia Kranebitter wurde am Freitag von der Generalversammlung zur Leiterin der Bezirksstelle Telfs gewählt. Die Rietzerin folgt damit Thomas Praxmarer nach, der dieses Amt nach acht Jahren aus beruflichen und persönlichen Gründen zurückgelegt hat.