Druck wächst: Land verschärft weiter die Bodenpolitik

Innsbruck – Der Druck auf das Land Tirol, in der Bodenpolitik Maßnahmen gegen den Ausverkauf zu setzen und gleichzeitig alles zu unternehmen, damit sich die Grundstückspreise einschleifen, wird immer größer. Andererseits machen jetzt die Anwälte gegen die Kontrollen der Freizeitwohnsitze mobil, am Dienstag werden sie dazu ein Rechtsgutachten präsentieren. Da dürfte ihnen die jüngste Entwicklung wohl missfallen.

Bei den Freizeitwohnsitzen führt das Land die Erklärungspflicht wieder ein. Die Landesregierung hat Gemeinden, in denen der Druck auf den Wohnungsmarkt besonders hoch ist, zu so genannten Vorbehaltsgemeinden zu erklären. Dort gilt dann auch ein Verbot zur Ausweisung neuer Freizeitwohnsitze, auch wenn die Quote von acht Prozent nicht erfüllt ist. Bei Immobilienkäufen muss dann der Erwerber verpflichtend die Erklärung abgeben, in der Wohnung bzw. in dem Gebäude keinen Freizeitwohnsitz zu errichten.