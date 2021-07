Grüne: „ÖVP-Wirtschaft ist beim Klimaschutz in Trotzphase“

Innsbruck, Wien – Klimaschutz und Energiewende sind Kernthemen der Grünen, die seit dem Vorjahr mit der türkisen Volkspartei die Bundesregierung bilden. Jetzt gilt es für die Ökopartei allerdings zu liefern, und das erweist sich in einer Koalition mit der Volkspartei als nicht so einfach. Schließlich geht es nicht nur um ein breites Umdenken, sondern um Taten, damit Österreich – wie politisch versprochen – bis 2040 klimaneutral wird. Fossile Brennstoffe wie Öl und Gas durch erneuerbare Energien zu ersetzen, stößt naturgemäß auf Widerstand in der von der ÖVP dominierten Wirtschaft.