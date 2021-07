Ruud reist als Gstaad-Sieger zum Generali Open in Kitzbühel

Die Entscheidung gegen Olympia und für die ATP-Tour war für den Norweger Casper Ruud bereits goldrichtig. Eine Woche nach dem Titel in Baastad (SWE) holte sich Norwegens Tennis-Star gestern auch den Turniersieg in Gstaad (SUI) und reist damit in Hochform zu den heute beginnenden Generali Open in Kitzbühel. Der topgesetzte Ruud, der im Finale den Franzosen Hugo Gaston mit 6:3, 6:2 besiegte, erhält als Top-Gesetzter in der Gamsstadt ein Freilos.