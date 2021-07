Wieder Bär im Verwalltal nachgewiesen, Wolf tötete Schafe in Osttirol

St. Anton a. A., Matrei i. O. – Nach mehreren Schafsrissen Mitte Juli im Verwalltal im Bezirk Landeck sowie in Osttirol liegen nun die Ergebnisse der genetischen Analysen vor. Demnach ist im Verwalltal erneut ein Bär am Werk gewesen – bereits der zweite in diesem Sommer. Zuvor waren in Gegend bereits die DNA zweier Wölfe nachgewiesen worden.