Grünen-Klubchef Mair nach Kletterunfall erfolgreich operiert

Der erfahrene Alpinist und Bergretter Mair wurde bei einem Kletterunfall schwer verletzt. Er wurde im Krankenhaus Hall operiert. © Facebook/Gebi Mair

Grinzens – Der Klubobmann der Tiroler Grünen, Gebi Mair, wurde nach seinem Kletterunfall am Montag in den Kalkkögeln im Stubaital im Krankenhaus Hall erfolgreich operiert. Das teilte die Landespartei am Dienstag in einer Aussendung mit. Der Politiker war durch einen herabstürzenden Felsblock schwer verletzt worden. Er zog sich unter anderem Frakturen des linken Oberschenkels, der Kniescheibe und des Mittelfußes sowie einiger Wirbelfortsätze zu.

Der 37-jährige Mair, ein erfahrener Alpinist und Bergretter, hatte gerade einen 24-Jährigen in der Ochsenwand gesichert, als sich der Felsblock löste und ihn an der linken Körperseite traf. Mairs Kletterpartner konnte sich noch an einem Bohrhaken festhalten und sich anschließend rund zehn Meter zu dem Grünen-Politiker abseilen. Anschließend leistete der unverletzte 24-Jährige Erste Hilfe und alarmierte die Rettung. Der Schwerverletzte wurde schließlich mittels Tau geborgen und nach Hall geflogen.

Mair: „Ein scheußliches Gefühl“

Mair bedankte sich bei seinem Kletterpartner und den Rettungskräften. „Bisher kannte ich die Situation nur als Ersthelfer von der anderen Seite. Es ist ein scheußliches Gefühl plötzlich schwer verletzt in der Wand zu hängen. Umso dankbarer bin ich für die gute Erstversorgung durch die Bergrettung Axams und den Notarzthubschrauber C1. Das werd' ich ihnen nie vergessen“, ließ der Klubobmann vom Krankenbett aus wissen. Auch der Ärzteschaft und dem Pflegepersonal im Krankenhaus Hall dankte der Politiker. Er fühle sich „im wahrsten Sinne des Wortes in den besten Händen“.

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Facebook (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Mairs Kolleginnen und Kollegen im Landtagsklub sowie der Landespartei schickten Genesungswünsche. „Wir sind einfach nur erleichtert, dass unser Freund und Klubobmann bei dem Bergunfall so ein Glück im Unglück hatte und er den Umständen entsprechend wohlauf ist“, sagte sein Stellvertreter im Klub, Georg Kaltschmid. Mair sei ein „zacher Hund“, den so schnell nichts aus der Bahn werfe. Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe wünschte dem 37-Jährigen eine „behutsame“ Genesung. „Rasch und zügig ist Gebi im Leben gewohnt. Jetzt heißt es für eine gewisse Zeit einen Gang runterschalten.“

"Kaiserschmarrndrama": 50x2 Karten für den Premieretag gewinnen TT-ePaper gratis ausprobieren, der Gratiszeitraum endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Wünsche von politischen Mitstreitern