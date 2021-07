Forstarbeiter trennte sich in Oberösterreich mit Motorsäge Hand ab

Wien/Hinterstoder – Ein Forstarbeiter hat sich am Montag bei einem Arbeitsunfall in Hinterstoder im oberösterreichischen Bezirk Kirchdorf mit einer Motorsäge die linke Hand abgetrennt. Wie die Polizei berichtete, dürfte der Mann mit laufender Motorsäge gestolpert sein. Ein zweiter Forstarbeiter leistete Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang.

Der 34-Jährige wurde mit schweren Verletzungen per Notarzthubschrauber in das Unfallkrankenhaus nach Linz geflogen. Zu dem Unfall war es laut Polizei gegen 12 Uhr auf den Huttererböden in Hinterstoder unterhalb des Speicherteiches Hirschkogelbahn in rund 1480 Metern Höhe gekommen.