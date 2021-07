Töchter in Längenfeld getötet: Tiroler (29) bekannte sich vor Gericht voll schuldig

Innsbruck – Es war kurz nach Weihnachten, als eine entsetzliche Gewalttat im vergangenen Dezember ganz Tirol in Schockstarre versetzte: Zwei kleine Mädchen – neun Monate und zwei Jahre alt – wurden von ihrer Tante tot in ihren Kinderzimmern in einem Einfamilienhaus in Längenfeld gefunden. Der damals 28-jährige Vater der Kinder gestand wenig später, seine Töchter erwürgt und mit einem Polster erstickt zu haben. Der Mann hatte zudem versucht, sich selbst das Leben zu nehmen. Als Motiv gab der Einheimische berufliche und private Überforderung an.

Seit Dienstagvormittag muss sich der Tiroler nun am Landesgericht Innsbruck verantworten. Dort bekannte er sich voll schuldig. „Ich denke, es wurde alles gesagt“, so der Angeklagte.

Der mittlerweile 29-Jährige gab an, unter einem massiven Burnout wegen Überlastung in der Arbeit, der Freizeit und der Familie gelitten zu haben. Er habe die Kinder mit in den Himmel nehmen wollen, um dort mit ihnen stressfrei zusammen zu sein. Der Mutter der Mädchen wollte er die Belastung als Alleinerziehende ersparen. Schon im November plante er daher die Tat. Den 28. Dezember wählte er bewusst, da so alle Verwandten die Kinder zu den Weihnachtsfeiertagen noch einmal sehen konnten. Außerdem war seine Frau am 28. Dezember den ganzen Tag in der Arbeit. Weitere Aussagen folgten nicht.