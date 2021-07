Debatte um Impfpflicht nimmt auch in Tirol weiter Fahrt auf

Innsbruck – In Deutschland wie in Österreich wird das Thema einer generellen Impfpflicht oder einer für bestimmte Berufsgruppen seit Wochen diskutiert. Dabei ist die Lage in den Spitälern stabil. Derzeit muss ein Covid-Patient auf einer Intensivstation betreut werden, drei auf Normalstationen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt unter 30.