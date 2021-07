Lienzer Advent wird heuer in den Sommer verlegt

Lienz – Am Freitag, den 30. Juli, lebt in Lienz der Advent noch einmal auf. An diesem Tag werden die 24 Kunstwerke versteigert, die in den Wochen vor Weihnachten die Fenster des Rathauses schmückten. Diesen Kunst-Adventkalender gibt es seit 23 Jahren, und üblicherweise werden die Bilder und Skulpturen schon Anfang Jänner zum Verkauf angeboten. Doch heuer war das wegen Corona nicht möglich.