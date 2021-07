ÖBB schreiben Großauftrag aus: bis zu 540 Elektrotriebzüge

Im Dezember sprach ÖBB-Konzernsprecher Christoph Gasser-Mair auf die Probleme angesprochen gegenüber der von einem „Plan B“. Wie dieser aussieht, wurde nun bekannt. Im EU-Amtsblatt wurde eine Ausschreibung für einen Großauftrag für bis zu 540 Züge veröffentlicht. Es handle sich dabei um einen Rahmenvertrag, hieß es von Seiten der ÖBB. Damit erhöht die Staatsbahn den Druck auf Alstom/Bombardier, die dem Vernehmen nach – so der – seit Herbst 2020 versucht eine befristete oder eingeschränkte nationale Zulassung zu bekommen.

Die ÖBB hatten 2016 mit Bombardier eine Rahmenvereinbarung für bis zu 300 Züge um 1,8 Mrd. Euro unterzeichnet. In der neuen Ausschreibung soll ein solcher Zulassungsproblemfall vermieden werden. Anbieter müssen nachweisen, dass ihre Züge in Europa seit zwei Jahren im Einsatz sind, und zwar in Serie mit mehr als hundert Zügen. Indessen hat der ÖBB-Aufsichtsrat einen Mehrpunkteplan genehmigt, der von Pönalezahlungen bis zum Widerruf des Rahmenvertrags mit Alstom/Bombardier reicht. (APA)