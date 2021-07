Klimabonus: „1000 Euro für jeden EU-Bürger“

Eine „Fridays For Future“-Demonstration in Deutschland: Die Klima-Bewegung fordert eine wirksame CO2-Steuer.

Innsbruck – Im Rahmen ihres kürzlich vorgestellten Klimapakets will die EU-Kommission unter anderem CO2-Emissionen verteuern – etwa über einen Preisaufschlag bei Sprit, über eine CO2-Grenzsteuer auf „schmutzige“ Importe und über eine Verschärfung des bestehenden CO2-Handels. „Die Debatte geht in die richtige Richtung“, befindet der Tiroler Finanzexperte Jürgen Huber von der Uni Innsbruck. Er plädiert für eine CO2-Besteuerung von mindestens 100 Euro je Tonne und ein Modell der so genannten „Klimadividende“.