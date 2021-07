Frage nach „Dr. Viola“ an Innsbrucks Klinik als Hilferuf wegen Gewalt

An der Klinik finden Betroffene Schutz vor Gewalt. © Foto TT/Rudy De Moor

Innsbruck – Im Schnitt einmal pro Woche werden bei einer Patientin oder einem Patienten an der Innsbrucker Klinik Spuren von häuslicher Gewalt festgestellt. Frauen sind tendenziell häufiger betroffen. Betroffene bekommen in der Klinik künftig niederschwellig Hilfe und Schutz – mit dem Satz „Ich muss zu Dr. Viola!“.

Betroffene jeden Alters und Geschlechts, die sich bedroht fühlen, können den Notruf am Klinikareal etwa gegenüber dem Portier oder Sicherheitspersonal in Anspruch nehmen. Anschließend werde ein interner Notfallplan aktiviert und die Person an einen sicheren Ort gebracht, teilten die tirol kliniken am Dienstag mit.

Dadurch soll Menschen, die in der Situation nicht frei sprechen können, geholfen werden, erklärte Alexandra Kofler, Ärztliche Direktorin der Klinik Innsbruck. Es werde bereits seit längerem in den größten Ambulanzen gefragt, ob jemand weiß, dass die betroffene Person hier ist, ob es jemand nicht wissen soll und ob die Person sich bedroht fühlt. Der anschließende Ablauf sei schon seit Jahren gut trainiert.

v.l.: Alexandra Kofler, Ärztliche Direktorin der Klinik Innsbruck, AndreaHohenegger, leitende Diplompflegerin der Orthopädischen und Traumatologischen Ambulanz und Psychologe und und Leiter der Opferschutzgruppe Thomas Beck. © tirol kliniken/Schwamberger

„Verletzungen sind deutlich schwerer geworden“

Trotz eines Corona-bedingten Rückgangs an Patienten an der Innsbrucker Klinik im vergangenen Jahr seien gleich viele von Gewalt betroffen gewesen. „Verändert haben sich hingegen die Verletzungsmuster. Diese sind deutlich schwerer geworden“, berichtete Thomas Beck, Psychologe an der Innsbrucker Klinik und Leiter der Opferschutzgruppe.