Borchashvili nach Medaillen-Coup im Interview: „Ich war heute mental so stark"

Borchashvili: Es ist ein unglaubliches Gefühl, es war ein toller Tag. Ich kann es noch immer nicht glauben, selbst wenn ich die Medaille kriege. Ich hatte keine großen Resultate, ich habe mich gerade noch qualifiziert. Und heute die Bronzemedaille, das ist unfassbar. Meine Cheftrainerin Yvonne Bönisch hat mich so gut eingestellt. Sie hat gesagt, genieß den Tag, versuch nicht viel zu denken. Setz das, was du gut kannst, um, das ist mir heute richtig gut gelungen. Ich bin so dankbar. Und so glücklich für Österreich, dass ich die Medaille geholt habe. Wenn man an sich glaubt, wenn man es träumen kann, dann kann man es auch machen.