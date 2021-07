Aus für Liu Jia und Polcanova im Tischtennis-Achtelfinale

Tokio ‒ Liu Jia hatte mit dem Einzug ins Achtelfinale ihr bisher bestes Olympia-Ergebnis von Rio de Janeiro 2016 eingestellt. Nach vier Siegen in Folge machten sich in ihrem zweiten Spiel des Tages aber die körperlichen Verschleißerscheinungen bemerkbar, die 39-Jährige hatte noch Wochen vor dem Turnier starke Bandscheibenprobleme. Bei 5:1 im dritten Satz wie auch nach dem Match direkt neben dem Court ließ sich die Ex-Europameisterin vom Team-Physiotherapeuten länger behandeln.

Österreichs klare Nummer eins hatte nach Operationen an der Hüfte und am Knie erst im Mai wieder zu trainieren begonnen. "Daher bin ich schon ein bisschen stolz, denn ich habe trotzdem gut gespielt." Besonders hob sie den 4:0-Sieg am Vortag gegen die unangenehm zu spielende Inderin Manika Batra hervor. Vor dem am Sonntag beginnenden Teambewerb werde sie nun noch ein paar Physiotherapie-Einheiten absolvieren. Dann geht es im Achtelfinale gegen Titelverteidiger und -favorit China.