Neumayer verlor in Kitzbühel Krimi gegen Vilella Martinez

Kitzbühel ‒ Lukas Neumayer hat den Einzug ins Achtelfinale beim Generali Open in Kitzbühel nur ganz knapp verpasst. Der 18-jährige Salzburger musste sich bei seiner Premiere im Hauptbewerb auf der Tour am Dienstag dem 26-jährigen Spanier Mario Vilella Martinez nach 2:47 Stunden mit 7:6(4),5:7,4:6 geschlagen geben. In der Folge kämpften auch noch Dennis Novak (gegen Gianluca Mager) und Alexander Erler (gegen Carlos Alcaraz) um den Aufstieg in die nächste Runde.